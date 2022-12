Dejan Lovren, obrońca reprezentacji Chorwacji, przy okazji tego mundialu zaliczył sporo kontrowersyjnych zachowań. Wcześniej wspierał wykluczonych z imprezy Rosjan i zwyzywał chorwackich dziennikarzy. Jednak to, co zrobił po powrocie do kraju po mistrzostwach świata, to już prawdziwa "recydywa" w jego wykonaniu. Towarzyszył mu na dodatek inny reprezentant Chorwacji, gracz Interu Mediolan Marcelo Brozović.