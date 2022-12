Mistrzostwa świata 2022. Michał Listkiewicz ocenia pracę sędziów

Listkiewicz mimo wszystko uważa jednak, że poziom sędziowania na tym mundialu nie odbiega od poprzednich edycji. - Meczów źle sędziowanych na tych mistrzostwach jest procentowo tyle samo co na poprzednich, a może nawet i mniej. Problem tkwi w tym, że ludzie myślą, że jak mamy VAR, to on uleczy wszystko. A VAR to są ludzie, to nie jest komputer - powiedział.