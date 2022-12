Rekord asyst Lionela Messiego

We wszystkich meczach mistrzostw świata Messi łącznie zdobył również dziewięć bramek, a w Katarze do siatki trafił już trzykrotnie. Wiele wskazuje, że obecne mistrzostwa są ostatnimi dla Argentyńczyka, by śrubować mundialowe wyniki, bo za cztery lata będzie miał już 39 lat. To oznacza również, że prawdopodobnie staje przed ostatnią szansą na zdobycie mistrzostwa świata.