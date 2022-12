Lionel Messi znowu w finale mundialu. "Prosimy ludzi, by w nas wierzyli"

Reprezentacja Argentyny wygrała we wtorkowy wieczór 3:0 z Chorwacją i awansowała do niedzielnego finału mistrzostw świata w Katarze. Zmierzy się w nim z Marokiem lub Francją. Po meczu kilka zdań od siebie powiedział Lionel Messi. Uważa, że "Albicelestes" nie byli największymi faworytami do zagrania o złoto.