Lionel Messi wyrównuje niebotyczny rekord! Już jest jak Pele

Zaledwie dziesięć minut mundialu w Katarze w 2022 roku potrzebował argentyński piłkarz Lionel Messi, by zdobyć pierwszego gola dla swego zespołu. A to oznacza, że strzelał już na czterech turniejach mistrzostw świata. Wszedł tym samym do panteonu największych gwiazd, wespół z Pele czy Cristiano Ronaldo.