Argentyńczyk w półfinałowym starciu z Chorwacją wyrównał rekord niemieckiego piłkarza Lothara Matthäusa, który w latach 1982-1998, czyli na pięciu mundialach, wystąpił w 25 spotkaniach. Długo było to nie do poprawienia, bowiem nawet jego rodak Miroslav Klose w latach 2002-2014 doszedł do 24 meczów. Mniej ma także Cristiano Ronaldo.