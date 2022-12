Lionel Messi pobił niewyobrażalny rekord. Tego w sieci nie dokonał nikt

Lionel Messi bardzo długo musiał czekać na wywalczenie mistrzostwa świata, ale na swoim ostatnim mundialu w końcu mu się to udało i nareszcie może w Argentynie porównywać się do Diego Maradony. Jego zdjęcie na Instagramie, na którym trzyma Puchar Świata, polubiło ponad 68 milionów ludzi, co jest absolutnym rekordem jeśli chodzi o media społecznościowe. Przebił nawet kontrowersyjną tiktokerkę Bellę Poarch.