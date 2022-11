Wydaje się to sporym zaskoczeniem, ale takie jest wskazanie używanego przez FIFA i UEFA chociażby w futbolu kobiecym rankingu Elo. To ranking, który wywodzi się z szachów i nazwę zawdzięcza węgierskiemu szachiście Arpadowi Elo. Uważa się go za bardziej miarodajny niż inne rankingi, w tym oficjalne zestawienie UEFA czy FIFA. To ono m.in. doprowadziło do tego, że polska reprezentacja nieoczekiwanie była rozstawiona i losowana z pierwszego koszyka mundialu 2018 roku.