Lewandowski, Zieliński - Polska ma więcej indywidualności niż Meksyk

W piątek w Katarze Robert Lewandowski zdawał się pogodzony z takim sposobem gry. Oświadczył: "Jestem pewny, że będziemy powstrzymywać ataki, a na końcu pokażemy, to co mamy najlepsze". Dodał, jednak jakby dyskretnie: "Jeśli jako drużyna będziemy stwarzali więcej sytuacji, to pewnie i ja i każdy z ofensywnych graczy będzie miał większe szanse na strzelenie bramki. Najważniejsze jest jednak dobro drużyny". Robert cierpliwie tłumaczył: "W finałach mistrzostw świata najważniejsza jest efektywność. Jak to zrobić, żeby wygrać? Nie jesteśmy reprezentacją, która będzie grała finezyjną piłkę". Robert czuje, że taktyka może nawiązywać do... mieszania betonu. Stąd tytuł jednej z "Prawda Futbolu": "Betoniarka". Kapitan Biało-Czerwonych podkreślał aspekt mentalny: "Jeśli chodzi o pierwszy mecz, to najważniejsze, abyśmy wyszli pewni siebie. Pomimo stresu. Każdy to odczuwa. Presja w takich spotkaniach jest też na faworytach".