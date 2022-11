Lewandowski z otwartą przyłbicą! Oto dlaczego zmienił styl rzutu karnego!

Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski: To jest karny, nie da się wytłumaczyć tego, dlaczego go nie wykorzystałem. Gdyby każdy wiedział przed tym, co się wydarzy, to zmiana myłaby dużo łatwiejsza.

- Oczywiście ciężko jest napastnikowi biegać na własnej połowie. Takie były jednak założenia od trenera. Ale nawet jak odbieraliśmy piłkę, to stwarzały się wolne przestrzenie do skontrowania. Tu jest szansa, żebyśmy to wykorzystywali. Oczywiście, najmilej by było, gdybym w polu karnym dostawał piłki, ale to jest ciężkie do zrealizowania. Trzeba zaakceptować to, w jakim stylu gramy.