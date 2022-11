Organizatorzy tegorocznego mundialu zadbali o to, by emocje związane z mistrzostwami świata udzieliły się kibicom już podczas podróży do Kataru. Jak się okazuje, specjalną niespodziankę przygotował dla nich Qatar Airways. Instrukcję bezpieczeństwa pasażerom w ciekawy sposób przedstawiają bowiem... sami piłkarze.