Reprezentacja Polski niewątpliwie dokonała na mistrzostwach świata w Katarze historycznej rzeczy - pierwszy raz od 36 lat zdołała wywalczyć awans do 1/8 finału . Mimo to, "Biało-Czerwoni" wrócili do kraju w napiętej atmosferze , wywołanej przez niepewną przyszłość selekcjonera Czesława Michniewicza oraz aferę związaną z premią, jaką miał obiecać zawodnikom premier Mateusz Morawiecki.

Reprezentacja Polski. Robert Lewandowski zabrał głos po aferze w sprawie premii

- Cała ta sprawa stała się trochę pretekstem do rozpętania wojny polsko-polskiej, w której jest chyba dużo polityki, sporów różnych frakcji, również wokół PZPN-u, wokół zwolenników i przeciwników trenera. Tylko że to wszystko się dzieje poza piłkarzami, którzy razem z kibicami są ofiarami tej sytuacji. Każdy głos jest wykorzystywany, przekręcony, dopasowany do tezy, która danej osobie pasuje. I piłka, zamiast łączyć ludzi, tu nas chyba podzieliła. I to jest dla mnie najgorsze - powiedział Robert Lewandowski.