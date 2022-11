Przed Robertem Lewandowski i całą naszą drużyną mecz z Argentyną, decydujący o tym, czy awansujemy do 1/8 finału mundialu w Katarze. Tutaj również czeka go wiele pojedynków z rywalami i wiele wskazuje na to, że utrzyma się na prowadzeniu. Choć to samo czeka Musialę, tak że zapowiada się zażarta walka w tej klasyfikacji.