To będzie wyjątkowe starcie - wielcy rywale poprowadzą swoje drużyny, Polskę i Argentynę do boju w meczu, który zadecyduje o kolejności w grupie C piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Na razie liderem grupy eliminacyjnej niespodziewanie jest Polska z Robertem Lewandowskim i wystarcza jej remis, ale to Argentyna z Leo Messim jest faworytem.