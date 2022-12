Lewandowska na kolacji w wyjątkowym towarzystwie. W sieci ukazały się fotki

Reprezentanci Polski po raz pierwszy od 36 lat wywalczyli awans do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata . W tak ważnym momencie podopiecznych Czesława Michniewicza wspierają ich ukochane, które licznie przybyły do Kataru. Wśród nich znalazła się także żona kapitana reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego .

Anna Lewandowska drogę na tegoroczne mistrzostwa przebyła dwukrotnie. 34-latka miała okazję dopingować "Biało-Czerwonych" w meczu z Meksykiem i Arabią Saudyjską, jednak w przerwie między dwoma ostatnimi meczami zmuszona była wrócić do Barcelony . W ostatni dzień listopada trenerka fitness ponownie zawitała w Katarze , tym razem jednak w towarzystwie córek - Laury i Klary . Robert Lewandowski nie mógł więc narzekać na brak wsparcia w meczu z Argentyną, który mimo porażki okazał się meczem na miarę złota.

Anna Lewandowska spędza czas w Katarze z inną WAG FC Barcelony

Awans do dalszej rywalizacji wywalczyła również Holandia, która awansowała z pierwszego miejsca grupy A. W barwach tego kraju przez ostatnie dni dumnie prezentował się klubowy kolega "Lewego", Frenkie de Jong. Choć panowie przyjechali do Kataru, by ze sobą rywalizować, ich ukochane przypomniały o drugim, równie ważnym celu tej prestiżowej imprezy. Mundial ma bowiem jednoczyć piłkarzy z całego świata, ich bliskich oraz kibiców.