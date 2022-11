Leo Messi "upokorzony"! "Żenująca klęska", media nie zostawiają suchej nitki

Argentyna dobrze "weszła" w mecz i szybko objęła prowadzenie, po skutecznie wykonanym rzucie karnym. Strzelcem bramki był sam Messi, na którego barkach spoczywa wielka odpowiedzialność - w jego ojczyźnie kibice liczą, że poprowadzi drużynę do złota. To, co wydarzyło się w drugiej połowie sprawiło jednak, że marsz po tytuł bardzo szybko zmienił się w uciążliwy slalom.