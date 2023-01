Argentyńczyk zdobył to, czego najbardziej mu brakowało w piłkarskiej karierze - złoty medal mistrzostw świata. Droga do tytułu nie była łatwa a zaczęła się od porażki z Arabią Saudyjską. W fazie pucharowej dwa razy o awansie Argentyny zdecydowały rzuty karne.

I właśnie o ćwierćfinale z Holandią mówił bardzo dużo. Po meczu zakończonym konkursem jedenastek Argentyńczycy w wyzywający sposób zachowywali się przed rywalami. Messi stanął przed Louisem van Gaalem, selekcjonerem Holendrów i stroił do niego minut. Potem Wouta Weghorsta, który chciał od niego koszulkę, nazwał idiotą. Do scysji między zawodnikami doszło na boisku a także w tunelu prowadzącym do szatni, a nawet w mix zonie.