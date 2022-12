To wielka szansa Lionela Messiego na to, by wreszcie dorównać Mario Kempesowi czy Diego Maradonie i pierwszy raz w historii zostać mistrzem świata. Argentyna po rozbiciu Chorwacji 3-0 awansowała do finału mistrzostw świata w Katarze mimo fatalnego początku turnieju. W pierwszym meczu przegrała wszak 1-2 z Arabią Saudyjską.