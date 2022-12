Leo Messi nie wytrzymał nerwowo i naskoczył na nich. Już wszystko jasne

Jedyną drużyną, która oddała więcej strzałów na bramkę niż rywal i awansowała do półfinału jest Argentyna. W pozostałych przypadkach decydowały niezłomność, żelazna defensywa i zwykłe piłkarskie szczęście. To one wprowadziły do wielkiej czwórki Francję, Chorwację, a zwłaszcza największą sensację turnieju - Maroko.