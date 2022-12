W piątkowym ćwierćfinale mistrzostw świata reprezentacja Argentyny po zaciętej walce, dogrywkach i serii rzutów karnych, zwyciężyła z Holandią, awansując do półfinału. W trakcie spotkania, a także po nim wielokrotnie iskrzyło między zawodnikami. W pomeczowym wywiadzie Leo Messi wypowiedział się o pracy sędziów.

Leo Messi w regulaminowym czasie gry zanotował bramkę i wspaniałą asystę. Nie pomylił się również w serii rzutów karnych, pewnie wykorzystując "jedenastkę". Po spotkaniu Holandia - Argentyna , zawodnik PSG skomentował sukces reprezentacji: - Wielka radość i ulga. Potrzebowaliśmy tego. Cieszymy się, że krok po kroku posuwamy się do przodu.

Leo Messi skomentował pracę sędziego

Dziennikarze zapytali również Messiego o sędziego Mateu Lahoza, który miał problemy z utemperowaniem zawodników: - Nie chcę rozmawiać na temat sędziego, ponieważ nie możesz być wtedy szczery. Jeśli komentujesz sędziowanie, to czeka cię kara. FIFA powinna coś z tym zrobić . Nie można wyznaczać sędziego, który nie jest w stanie sprostać zadaniu - powiedział zdenerwowany Messi.

Mateu Lahoz to doświadczony hiszpański arbiter. Słynie on z nieco odmiennego stylu sędziowania, za co często jest krytykowany przez wielu kibiców. W spotkaniu Holandia - Argentyna Hiszpan odgwizdał aż 48 fauli i pokazał ponad 15 żółtych kartek.