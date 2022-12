Legendy angielskiej piłki nie widziały karnego. "Jacy z was specjaliści"

To była 32. minuta pierwszego półfinału mundialu w Katarze. Julian Alvarez dostał świetne podanie i był sam przed Dominikiem Livakovic iem. Kopnął piłką obok bramkarza i próbował go minąć z drugiej strony. Chorwat jednak z impetem wpadł w Argentyńczyka. Sędzia Daniele Orsato nie miał wątpliwości - podyktował rzut karny i pokazał żółta kartkę Livakovicowi. Z 11 metrów pewnie strzelił Leo Messi i Argentyna prowadziła 1-0.

Z decyzją arbitra nie zgodzili się w telewizyjnym studiu ITV dwa byli reprezentanci Anglii i jeden Irlandii - piłkarze z ogromnymi sukcesami. Najstarszy z nich Ian Wright stwierdził: "Oni [sędziowie - przyp. red.] nie sprawdzili nawet VAR. Nie wiem dlaczego. To nie był rzut karny. Alvarez skiksował i nic nie byłby w stanie zrobić. Bramkarz po prostu stał" - stwierdził.

Wright w trakcie kariery rozegrał ponad trzysta meczów w angielskiej ekstraklasie i strzelił 165 goli. W reprezentacji Anglii wystąpił 33-krotnie. Jego największe sukcesy to Puchar Zdobywców Pucharów i mistrzostwo kraju z Arsenalem.

Neville: To Alvarez wbiegł w bramkarza

Decyzji sędziego dziwił się także jeszcze bardziej utytułowany Gary Neville, 85-krotny reprezentant Anglii, który z Manchesterem United m. in. dwa razy wygrał Ligę Mistrzów, a 12 razy mistrzostwo. "W żadnym wypadku to nie był rzut karny. To Alvarez wbiegł w bramkarza" - zarzekał się Neville.