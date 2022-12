Reprezentacja Portugalii sensacyjnie przegrała 0:1 z Marokiem w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata w Katarze i pożegnała się z turniejem. Był to najprawdopodobniej ostatni występ na mundialu 37-letniego Cristiano Ronaldo. Były gwiazdor "Nawigatorów" - Luis Figo nie ma wątpliwości, co w dużej mierze przyczyniło się do niepowodzenia jego rodaków.