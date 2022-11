Mistrzostwa świata w Katarze. Duży pech Ronaldo

"Canarinhos" najwidoczniej wzięli to sobie do serca, bo w starciu z Serbami pokazali się z bardzo dobrej strony. Bohaterem tego spotkania został Richarlison, który ustrzelił dublet. Szczególnie drugie trafienie napastnika Tottenhamu było wyjątkowej urody, bo popisał się on przepiękną przewrotk ą. Brazylia tym samym udanie rozpoczęła drogę po upragniony 6. w historii tytuł mistrzów świata.