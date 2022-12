W pewnej chwili rozmowa jednak skierowała się - zresztą raczej bez niespodzianki - na Roberta Lewandowskiego , czyli czołowego strzelca ekipy z Camp Nou, który już niebawem powróci z urlopu do wytężonych treningów w klubie. Stąd już był tylko jeden krok do tematu reprezentacji Polski .

MŚ Katar 2022. Christo Stoiczkow wbija szpilkę reprezentacji Polski. Wyróżnił tylko Lewandowskiego i Szczęsnego

"Mamy strzelca, który robi różnicę, choć nie radził sobie z Polską, bo jego reprezentacja to on i dziesięciu innych, albo on, Szczęsny i innych dziewięciu. Liga to jednak inna sprawa" - stwierdził doskonały niegdyś skrzydłowy, bez wątpienia odnoszący się do wyników "Biało-Czerwonych" na MŚ 2022 w Katarze.