Legendarny napastnik zdziwiony zachowaniem "Lewego". "W niczym nie pomaga"

Napięcie przed meczem Polska - Argentyna, decydującym o losach tych drużyn na mistrzostwach świata w Katarze, rośnie. To spotkanie przedstawiane jest jako pojedynek Roberta Lewandowskiego i Lionela Messiego. Legendarny argentyński Mario Kempes w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" stwierdził, że dziwi go zachowanie kapitana "Biało-Czerwonych", który nadspodziewanie dużo protestuje na boisku, co nie pomaga kolegom z drużyny.