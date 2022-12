Trwający mundial jest pod wieloma względami symboliczny. Leo Messi oficjalnie zapowiedział, że to jego ostatnie mistrzostwa świata w karierze . Ciężko spodziewać się również, by w 2026 roku, na boiska w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych wybiegł 37-letni obecnie Cristiano Ronaldo .

William Gallas: Mbappe będzie chciał bić rekordy Messiego i Ronaldo

"Myślę, że Kylian jest w stanie osiągnąć poziom Messiego i Ronaldo. Będzie chciał być najlepszy, taki będzie jego cel. Messi i Ronaldo ustanowili standardy, dali przykład, a on będzie chciał pobić ich rekordy . Jeśli posiadasz taką mentalność, musisz ciężko pracować w dłuższej perspektywie. Przy jego umiejętnościach, może pozostać na najwyższym poziomie przez lata i z pewnością zbliżyć się do takich legend " - powiedział Gallas dla "Genting Casino".

"Jeśli wygra w niedzielę, wielu powie, że przewyższył Henry'ego. To legendarny zawodnik, to co zrobił dla Arsenalu, było niesamowite. Żeby go przebić, też musisz być legendą, a jeśli Kylian wygra swoje drugie mistrzostwo świata, z pewnością się nią stanie" - dodał.