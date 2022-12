Legenda żegna zmarłego dziennikarza. Niezwykłe słowa LeBrona

Następnie 4-krotny mistrz NBA, a obecnie zawodnik Los Angeles Lakers przypomniał swoje relacje z Wahlem. - Bardzo lubiłem Granta i sesję zdjęciową na okładkę (dla Sports Illustrated - przyp. red.) - ja będąc nastolatkiem, a on to relacjonuje, to było całkiem fajne. I zawsze był fajny, gdy był w pobliżu. Spędził dużo czasu w moim rodzinnym mieście Akron, opisując mnie z biegiem czasu, zanim ukazała się historia z okładki. A ja zawsze obserwowałem go z pewnej odległości. Nawet kiedy awansowałem w zespole i zostałem zawodowcem, a on przez lata opisywał inny sport, za każdym razem, gdy pojawiało się jego nazwisko, zawsze wracałem myślami do siebie jako nastolatka i z Grantem w naszym budynku w St. V's (szkoła średnia - przyp. red.). To tragiczna strata. To niefortunne stracić kogoś tak wspaniałego jak on i życzę jego rodzinie wszystkiego najlepszego. I niech spoczywa w raju - zakończył LeBron James., którego cytuje ESPN.