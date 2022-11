Legenda meksykańskiej piłki krytykuje selekcjonera. „Robi to dla kasy”

Przed mundialem w Katarze reprezentacja Meksyku ostatni sparing rozegrała z Szwecją . Przegrała 1-2 i po tym spotkaniu Sanchez mocno skrytykował argentyńskiego szkoleniowca kadry. - Na niczym innym nam nie zależy tak bardzo, jak na tym, by Meksyk odegrał w mistrzostwach świata historyczna rolę. Tymczasem pod wodzą Martino zamiast się rozwijać i być coraz lepszym, jesteśmy coraz gorsi. Nic dziwnego, że nie ma entuzjazmu przed mundialem - mówi Sanchez w wywiadzie dla Associated Press.

- Jemu zależy tylko na tym, by dobrze zarabiać. Nic innego go nie obchodzi - twierdzi Sanchez, który jest komentatorem ESPN. - I tak odejdzie z zespołu, więc się nie przejmuje wynikami. Nie ma pasji do tej pracy. A do prowadzenia reprezentacji Meksyku potrzebne jest poświęcenie.