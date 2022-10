Legenda ekspertem katarskiej telewizji na mundial. W mediach zawrzało!

W mediach został wtedy ostro zaatakowany i oskarżony, że sprzedał ciało i duszę Rosji. Teraz media skomentowały, że ponownie bez żadnych moralnych skrupułów zrobił to samo dla promocji dyktatury katarskiej.

Peter Schmeichel ostro krytykowany! "Brnie dalej upadając coraz niżej"

Zdaniem duńskich mediów jest to kompromitacja, ponieważ Dania konsekwentnie krytykuje Katar za łamanie praw człowieka, nieludzkie warunki zagranicznych robotników, którzy budowali stadiony oraz znacznie ograniczone prawa kobiet.

Wcześniej we wrześniu kanał duńskiej telewizji TV2 zwolnił w trybie natychmiastowym inną legendę duńskiego futbolu Briana Laudrupa, który miał na jego antenie komentować mundial, za udział w kampanii reklamowej promującej Dubaj jako wspaniałe miejsca do życia. Również dziennik "Politiken" zerwał kontrakt z byłym piłkarzem z tego samego powodu.

Laudrup tłumaczył się, że MŚ w Katarze to wielkie światowe wydarzenie. "To nie ja zdecydowałem, że MŚ odbędą się tutaj lecz FIFA, a dla mnie futbol jest najważniejszy" - wyjaśnił.

Wywołało to w duńskich mediach niesmak, ponieważ kraje skandynawskie od początku były sceptyczne co do wyboru gospodarza MŚ i cały czas zwracają uwagę na brak demokracji i łamanie praw człowieka, zarówno w Katarze, jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.