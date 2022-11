Legenda brazylijskiej piłki chwali reprezentanta Anglii. "Nie rozumiem, czemu nie gra"

Defensorowi Liverpoolu często zarzuca się słabą postawę w grze obronnej, a nierówna dyspozycja "The Reds" w pierwszej części sezonu przyczyniła się do jego problemów z odnalezieniem swojej optymalnej formy. Do tych zarzutów, padających pod kątem prawego obrońcy postanowił się odnieść jego kolega "po fachu" - Cafu.