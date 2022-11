Lato, Szarmach i Boniek. Lewandowski daleko

Meczem z reprezentacją Meksyku ( wtorek godz. 17, stadion 974 w Dosze ) reprezentacja Polski zainauguruje dziewiąty start na mistrzostwach świata. Do tej pory nasza kadra wystąpiła na mistrzostwach świata osiem razy - w latach 1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006 i 2018. W tych startach zdobyła łącznie 46 bramek, co dało jej dwukrotnie trzecie miejsce na świecie - w 1974 r. i 1982 r. Biało-Czerwoni strzelali najwięcej bramek, gdy sięgali po medale - w RFN aż 16 (siedem z nich zdobył król strzelców - Grzegorz Lato ), cztery lata później w Hiszpanii - 11.

Klasyfikacja polskich strzelców na piłkarskich mistrzostwach świata

- "Lewy"? Kluczowe podania do Świderskiego w meczu z Walią. "Lewy"? Kluczowe podanie do Zalewskiego w meczu z Belgią, który przestrzelił z woleja. I taka jest też jego rola. Gdy on wychodzi po piłkę, to robi miejsce dla innych w polu karnym - tak na wyliczankę o słabej średniej bramek Lewandowskiego Michniewicz odpowiedział swoją własną.