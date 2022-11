Kylian Mbappe dogonił Pelego. Do Klose jeszcze daleko

Kylian Mbappe na mistrzostwach świata w Katarze strzelił już trzy gole. Jeśli nadal będzie tak skuteczny, to wkrótce pobije wiele mundialowych rekordów. 23-letni francuski napastnik podąża śladami Pelego. W tym samym wieku zdobył już tyle samo goli na mistrzostwach, co legendarny Brazylijczyk. A w Katarze zagra jeszcze co najmniej w dwóch spotkaniach.