Kuriozum w sprawie premii! Reakcja piłkarzy mówi wszystko. "To jest wstyd"

Premie dla reprezentacji Polski. Kulisy spotkania kadry z premierem Mateuszem Morawieckim

- Gdy te kwoty padły i otoczenie premiera z nim na czele stwierdziło, że to jest okej, to sami piłkarze mieli taką reakcję: "To jest wstyd. To jest wstyd, jeśli chodzi o te pieniądze. My nie możemy wziąć takich pieniędzy w takich okolicznościach, w jakich znajduje się nasz kraj przy galopującej inflacji i rosnących cenach". To było przed mundialem. I dzisiaj czytam oświadczenie rzecznika rządu, który mówi, że chodziło o fundusz pomocy polskiej piłce. No bo już wyczuli, co się dzieje i narracja się zmieniła - oświadczonko i papcie czyste. Mam wiedzę, że samych piłkarzy ta sprawa lekko zniesmaczyła, jeśli chodzi o te kwoty. Jedyna wersja wyjścia z tego to stworzenie alternatywnej historii, albo przeznaczenie całej kwoty na cele charytatywne - dodał.