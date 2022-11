Kuriozum! Rosjanie zaskakują w sprawie mundialu. Tak piszą o Polsce

Dla niektórych drużyn narodowych mundial w Katarze to tylko odległe marzenie. Na kilka dni przed rozpoczęciem tej wielkiej imprezy rosyjscy dziennikarze postanowili… trochę powróżyć. Mimo że piłkarze ''Sbornej'' zostali wykluczeni z rozgrywek, niektórym nie przeszkadzało to w umieszczeniu drużyny Karpina na liście powołanych ekip na mundial. Co ciekawe, w analizie dziennikarzy pojawił się wątek dotyczący reprezentacji Polski.