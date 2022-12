Kulesza zabrał glos ws. kontraktu Michniewicza. Prezes pewny na 90 procent

Początkowo portal "Weszło" podał informacje, że w kontrakcie Michniewicza zawarta jest klauzula mówiąca o tym, że awans do 1/8 finału mistrzostw świata skutkuje automatycznym przedłużeniem kontraktu . Jednak ani PZPN ani sam zainteresowany nie potwierdzili tej informacji.

Jak dowiedziała się Interia, w zarządzie piłkarskiej centrali nie wszyscy są entuzjastami prolongaty współpracy z Michniewiczem. Oczywiście, jest to pochodna krytyki, jaką zbiera reprezentacja za kiepski styl. Krytyki, która nie gaśnie, nawet po historycznym awansie do 1/8 finału, na który czekaliśmy od 1986 r.

O sprawę został zapytany sam prezes PZPN Cezary Kulesza. Jednak w rozmowie ze "Sportowymi Faktami" stwierdził, że "na 90 procent" takiego zapisu nie ma, choć przekazał dziennikarzom, że musi to dopiero sprawdzić po powrocie z Kataru. Kiedyś zresztą w jednym z wywiadów sam Michniewicz stwierdził, że on też nie do końca wie, jak dokładnie jest skonstruowana jego umowa, bo takimi sprawami zajmuje się jego prawnik.