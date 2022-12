Kulesza przemówił w sprawie Michniewicza! Spodziewa się fali krytyki

Reprezentacja Polski mimo historycznego wyniku - jakim jest awans do fazy pucharowej mistrzostw świata po 36 latach oczekiwania - wróciła do kraju z Kataru w atmosferze pełnej napięcia.

Cezary Kulesza zabrał głos na temat sytuacji Czesław Michniewicza

- Jakąkolwiek decyzję podejmę, to znajdą się tacy, którzy powiedzą, że była zła, czy kontrowersyjna. Bo gdy Czesław Michniewicz zostanie, a odpukać nie pójdzie nam w eliminacjach do Euro 2024, to powiedzą, że Kulesza miał okazję zmiany szkoleniowca, a z niej nie skorzystał. Z kolei gdybym sięgnął po nowego szkoleniowca i jemu nie poszło, to też ktoś powie, że Kulesza niepotrzebnie zmieniał, skoro wszystko było poukładane. Tak czy inaczej, każda moja decyzja będzie odebrana jako kontrowersyjna - przyznał Cezary Kulesza.