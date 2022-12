Na razie największe szanse na zdobycie korony króla strzelców ma Lionel Messi , który w 23. minucie finału zdobył bramkę na 1-0 i było to jego szóste trafienie w turnieju. W tym momencie Argentyńczyk ma więc jednego gola więcej niż Francuz Kylian Mbappe .

W grze o koroną króla strzelców są również Argentyńczyk Julian Alvarez oraz Francuz Olivier Giroud , którzy mają po cztery trafienia. Pozostali zawodnicy, którzy zagrają w finale mają co najwyżej po jednym golu, więc ich szanse na doścignięcie liderów są tylko matematyczne.

Bez względu na to, kto zostanie królem strzelców mistrzostw świata w Katarze, to jest raczej mało prawdopodobne, by wyrównał rekord najlepszego strzelca w historii mundiali, który został ustanowiony przez Francuza Justa Fontaine’a, który w 1958 r. zdobył 13 bramek.