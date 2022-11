Książe Arabii Saudyjskiej komentuje transfer Ronaldo. „Chcemy silnej ligi”

Portugalczyk jest prawdopodobnie jedynym piłkarzem, który rozwiązał umowę w trakcie mistrzostw świata. To efekt wywiadu, którego udzielił niecałe dwa tygodnie temu Piersowi Morganowi w Talk TV. Zaatakował w nim m. in. klub, trenera Eirka ten Haga czy Wayne’a Rooneya. Dni Ronaldo w klubie "Czerwonych diabłów" wydawały się policzone i tak się stało. Dwa dni doszło do rozstania za porozumieniem stron i to bez odszkodowania dla zawodnika (17 milionów funtów).