Mundial 2022. Grzegorz Krychowiak o polskim bohaterze, Wojciechu Szczęsnym

Wpis Krychowiaka można odczytywać też jako pewną aluzję do tego, że nie zawsze Szczęsny w kadrze był doceniany. Była pokaźna grupa fanów "Biało-czerwonych", która od czasu do czasu podważała jego pozycję numer jeden w polskiej bramce. A jednak na tym mundialu "Szczena" udowadnia, że kolejni selekcjonerzy nie mylili się stawiając go w roli podstawowego golkipera.

"Najlepszy występ polskiego bramkarza na turnieju za mojego życia. Boruc na Euro 2008 był wspaniały, Fabian w 2016 też. Ale to, co zrobił Wojtek to obłęd. Numero uno per sempre" - podsumował Mateusz Święcicki, ekspert Eleven Sports.