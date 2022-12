Lionel Messi zasłużenie został wybrany najlepszym piłkarzem turnieju o Puchar Świata, który zakończył się wczoraj w Katarze. Do ostatniej chwili trwał bój nie tylko o Puchar Świata, ale również o tytuł króla strzelców. Ostatecznie najlepsza okazała się Argentyna , a w klasyfikacji strzelców Francuz Kylian Mbappe wyprzedził Messiego o jedną bramkę. Messi jest geniuszem futbolu, kto wie czy nie jest lepszy od Pelego i rodaka Diego Maradony, a swą doskonała karierę zwieńczył właśnie Pucharem Świata - jedynym ważnym trofeum, którego mu do tej pory brakowało.

Jest za to jedna klasyfikacja, w której Lionel Messi jest zdecydowanie najgorszy. To tak lubiana przez ekspertów zajmujących się Ekstraklasą liczba przebiegniętych kilometrów. Otóż na mundialu Messi średnio przebiegał nieco poniżej 9 kilometrów - dokładnie 8.8. Dla porównania najwięcej w barwach "Albicelestes" przebiegali Alexis Mac Allister (14.5 km) i Enzo Fernandez (12.7 km). 8.8 km Messiego plasuje go nawet poniżej stoperów: Nicolasa Otamendiego (9,96 km) i Cristiana Romero (9.1 km).