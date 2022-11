Król Belgii wsparł swoją reprezentację. "Poprowadził" jej trening [WIDEO]

Król Filip na "treningu" reprezentacji. Dobra atmosfera w kadrze Belgii

- To tylko sugestie, ale wiem, dlaczego tu jesteś. Nadchodzi Deviltime! (czas Diabłów - przyp.red) - woła monarcha, nawiązując do przydomka zespołu, czyli "Czerwonych Diabłów". Następnie wydarzenia przenoszą się do ośrodka treningowego, w którym Filip I Koburg nadzoruje trening reprezentacji.