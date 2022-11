Koszulki belgijskich gwiazd marzeniem dla rywali. Wymienią się?

Belgia: Wyjściowy skład wygląda dobrze

Według belgijskich mediów reprezentacja Martineza rozpocznie w zestawieniu: Courtois - Debast , Alderweireld , Vertonghen - Castagne , Witsel , Tielemans , Carrasco - Hazard , Batshuayi , De Bruyne . W bramce oczywiście Thibault Courtois , nie ma innej opcji. W defensywie szansę ma dostać doświadczony rekonwalescent Vertonghen. W drugiej linii przyda się doświadczony Axel Witsel (dobrze pamięta go Marcin Wasilewski ), który w środku ma rządzić z Yourim Tielemansem . To zestawienie duetu środkowych pomocników wydaje się najbardziej prawdopodobne.

Lukaku: zagra czy nie zagra? Nie zagra!

Kanadyjczycy nie do końca wierzyli w absencję Lukaku, podejrzewali, że to gra pozorów. Nie wierzyli w te doniesienia, dopiero Martinez na konfencji prasowej rozwiał ich wątpliwości. Kanadyjskie spekulacje podsycała obecność Lukaku na treningach w Katarze. Po kwadransie treningu otwartego dla mediów jeden z miejscowych nagrał filmik i umieścił go w mediach społecznościowych. W efekcie Kanadyjczycy podejrzewali, że belgijski sztab medyczny próbuje potajemnie przygotować Lukaku na to spotkanie. Martinez rozwiał jednak ich wątpliwości. - Cieszymy się z postępów, które robi Romelu. Jeśli zastosuje się do zaleceń będzie gotowy, ale dopiero na trzeci grupowy na mecz z Chorwacją. Może uda się na Maroko ale na pewno nie na Kanadę.