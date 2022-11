Koszmarny widok. Tak teraz prezentuje się noga Neymara

Brazylijski gwiazdor Neymar przypłacił mecz z Serbami na mundialu w Katarze poważnym urazem. Według ostatnich doniesień ma stracić resztę zmagań fazy grupowej i musi liczyć na to, że Brazylijczycy poradzą sobie z awansem do kolejnej fazy bez niego.

Neymar podzielił się zdjęciami kontuzjowanej nogi. Groza!

Mimo, że brazylijscy lekarze robią co mogą, by postawić gwiazdora Paris Saint-Germain na nogi, hiszpańska "Marca" zastanawia się, czy w tym stanie Neymar aby na pewno będzie gotów do gry za kilkanaście dni. A może jego przymusowa przerwa potrwa jeszcze dłużej?