Koszmarne wieści dla Polaków! Zaskakujące wyznanie Michniewicza

Eksperci oceniający występy reprezentacji Polski na tegorocznych mistrzostwach świata do tej pory byli niemal jednogłośni, raz po raz chwaląc występy Bartosza Bereszyńskiego . Przez wielu 30-latek był uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w drużynie "Biało-Czerwonych" i to między innymi jego wysoka forma pozwoliła nam zachować czyste konta w starciach z Meksykiem oraz Arabią Saudyjską.

Katar 2022: Polska - Argentyna. Bartosz Bereszyński opuścił boisko z powodu kontuzji

Tym bardziej martwią, ale i dziwą słowa selekcjonera Czesława Michniewicza , który przyznał, że Bartosz Bereszyński opuścił plac gry w meczu z Argentyną z powodu kontuzji , o co sam poprosił. Nasz obrońca zszedł z murawy w 72. minucie, a zastąpił go Artur Jędrzejczyk.

- Bartosz Bereszyński zgłosił kontuzję. Grał już z kontuzją w dwóch poprzednich meczach na "zaciśniętych zębach". Ale w końcówce powiedział, że już nie da rady i stąd też fajnie, że był Artur Jędrzejczyk, doświadczony piłkarz. Widzieliśmy po co jest on, po co jest Damian Szymański - by w trudnych momentach na nich liczyć - powiedział Czesław Michniewicz przed kamerą TVP Sport.