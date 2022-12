Koszmar potentata z Afryki. To znowu się stało!

Wspomnienia z 2010 roku. Ghana odpada z mundialu

Wtedy, w ćwierćfinale mundialu w RPA, ekipa z Afryki, również spotkała się z Urugwajem. Po 90 minutach było 1-1. Dogrywka nie przyniosła zmiany wyniku, choć w ostatniej akcji, Luis Suarez interweniował ręką, zapobiegając stracie bramki. W efekcie napastnik, grający wtedy w Ajaxie Amsterdam, dostał czerwoną kartkę, a do rzutu karnego podszedł Asamoah Gyan. Trafił jednak w poprzeczkę. Co prawda poprawił się w serii "jedenastek", ale Ghana i tak odpadła, bo mylili się John Mensah i Dominic Adiyiah. Po stronie Urugwaju rzutu karnego nie wykorzystał tylko Maximiliano Pereira. W efekcie to ekipa z Ameryki Południowej awansowała do półfinału.