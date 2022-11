Koszmar kolejnych rywali Polaków! Fatalna kontuzja. "Módlcie się za mnie"

Reprezentacja Arabii Saudyjskiej w środę sprawiła jedną z największych sensacji w historii mundiali, pokonując w meczu "polskiej" grupy C Argentynę 2:1. Po tym sukcesie drużyna Herve Renarda ma jednak również powody do zmartwień. Przede wszystkim - straciła dwóch ważnych piłkarzy, w tym - Yassera Al-Shahraniego. 30-latek doznał złamania szczęki i lewej kości twarzy. Obecnie przebywa w szpitalu, a do kibiców wystosował za pośrednictwem mediów społecznościowych krótką wiadomość. - Módlcie się za mnie - mówił.