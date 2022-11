Mane trafił do drużyny Juliana Nagelsmanna latem tego roku, z Liverpool FC . W nowych barwach odnalazł się dobrze - w 23 dotychczasowych występach strzelił 11 goli, dokładając do tego dorobku również cztery asysty. Niestety, nabawił się kontuzji 8 listopada, w meczu z Werderem Brema (6:1).

Sadio Mane czeka dłuższa przerwa?

Rozpoczęła się walka z czasem, by Mane mógł pojechać na mistrzostwa świata. Początkowe doniesienia były dość optymistyczne - prognozowano, że gwiazdor być może zdoła zagrać już w trzecim meczu fazy grupowej, przeciwko Ekwadorowi, 29 listopada. Do akcji zaangażowano nawet... szamanów, którzy mieli w sobie znany sposób pomóc Sadio powrócić do pełni sił.