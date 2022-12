Serwis beIN Sports informuje, że w kulminacyjnym momencie akcji En-Nesyri znalazł się na wysokości 2,78 m! Oznacza to pobicie rekordu przypisywanemu do tej pory Cristiano Ronaldo . Portugalczyk oddawał strzał z pułapu 2,56 m .

Maroko z historycznym wyczynem! Pierwsza ekipa z Afryki w półfinale MŚ

Maroko jest pierwszą afrykańską drużyną, która w finałach MŚ zameldowała się w fazie półfinałowej. To drugi historyczny wyczyn tej nacji, jeśli chodzi o występy na mundialu. W 1986 roku właśnie "Lwy Atlasu" zapewniły sobie awans do fazy pucharowej turnieju, co wcześniej nie udało się żadnemu innemu zespołowi z Czarnego Lądu.