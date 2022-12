Kosmiczna oferta Realu Madryt! Pęknie magiczna granica?

Gvardiol to jedno z odkryć mundialu. 20-letni obrońca rozegrał wszystkie spotkania na mistrzostwach świata i bardzo pomógł Chorwacji w awansie do ćwierćfinału, po pokonaniu w rzutach karnych Japonii .

Jedno jest pewne - jeśli do transferu dojdzie, to Niemcy zbiją świetny interes, bo Gvardiol latem ubiegłego roku przyszedł z Dynama Zagrzeb za 19 mln euro (podpisał kontrakt do czerwca 2027 r.), więc RB Lipsk może liczyć na kilkukrotną przebitkę.