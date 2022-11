Kontrowersyjny trener tuż przed mundialem: To nie ma żadnego sensu

Arsene Wenger , wieloletni menadżer londyńskiego Arsenalu , pełni obecnie funkcję szefa Komitetu Technicznego FIFA . W ostatnim czasie niejednokrotnie budził żywe kontrowersje stawianymi tezami na temat konieczności zrewolucjonizowania przepisów gry w piłkę nożną. Jest także gorącym zwolennikiem rozgrywania mundialu co dwa lata .

MŚ 2022. Wenger: "Posiadanie piłki? To nie ma żadnego sensu"

- W Rosji widzieliśmy Francję czy Belgię , które zaszły daleko bez posiadania piłki. Kultura Hiszpanii polega na posiadaniu piłki, zawsze tak było. Jeśli dysponujesz dobrymi graczami, jest to bardzo interesujące. Ale jeśli nic z tego nie masz, nie ma to żadnego sensu - przekonuje 73-letni Wenger .

Hiszpanie jedyny tytuł mistrza świata zdobyli w 2010 roku. Czy wystarczyło 12 lat, by ich filozofię gry rzeczywiście można było uznać za z góry skazaną na niepowodzenie ? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie choćby dlatego, że tegoroczny czempionat będzie pod wieloma względami unikatowy .

- Tym razem piłkarze nie potrzebowali specjalnych przygotowań do mundialu, jak to bywało wcześniej. Przyjeżdżają w trakcie sezonu, w zasadzie na świeżości. Mogą przystąpić do turnieju z marszu. Dzięki temu te mistrzostwa mogą się okazać jednymi z najlepszych w historii - twierdzi inny członek Komitetu Technicznego FIFA, Juergen Klinsmann.